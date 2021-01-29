Главу «Альянса врачей» и Алёхину из Pussy Riot отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/6dfd36ae-6256-11eb-a9cf-fa163e074e61_660.jpg Мария Алёхина Фото: Пресс-служба Тверского суда

Тверской районный суд Москвы 29 января избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Анастасии Васильевой (глава профсоюза «Альянс врачей») и Марии Алёхиной (участница группы Pussy Riot).

Обе подозреваемые пробудут под домашним арестом до 23 марта 2021 года, сообщает пресс-служба суда.

Алёхину ранее признали виновной в организации несанкционированного публичного мероприятия и оштрафовали на 30 тысяч рублей. В отношении неё продолжается расследование по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти.

Васильеву задержали 28 января. Она проходит подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее суд избрал запрет определённых действий в качестве меры пресечения для Александра Мучаева, писал NEWS.ru. По версии следствия, он во время акции протеста в Москве 23 января управлял машиной, в которой были Алёхина и муниципальный депутат Людмила Штейн. Мужчину подозревают в том, что он наехал на полицейского, пытавшегося остановить автомобиль.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Участники митингов выступили против ареста оппозиционера, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.