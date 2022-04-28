Лётчик Ярошенко рассказал, как узнал о возвращении домой Лётчик Ярошенко узнал о возращении домой от супруги

Константин Ярошенко / Фото Валерий Матыцин/ТАСС

Лётчик Константин Ярошенко в ходе пресс-конференции рассказал, что узнал о своём возвращении на родину от супруги Виктории после того, как она по телефону спросила о размере его рубашки и штанов, передаёт «Известия». Он сразу же поинтересовался, почему жена задаёт такой вопрос, на что она ответила, что его возвращают в Россию.

Узнал я в эту пятницу прошедшую, и то случайно. Потому что у меня не так много было времени. Я позвонил супруге Вике, она чуть ли не плача говорит: какой размер у тебя рубашки и штанов? Я говорю, что такое случилось? Она сильно переживает, волнуется и говорит: тебя возвращают. Я, честно говоря, сам не поверил, — сказал он.

27 апреля Россия и США провели обмен американского студента Тревора Рида на Ярошенко в результате длительного переговорного процесса. Россиянин впоследствии прибыл в Россию. По словам его адвоката, состояние здоровья Ярошенко оставляет желать лучшего.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Американский студент Тревор Рид был приговорён в России летом 2020 года к девяти годам колонии. По версии следствия, в августе 2019-го молодой человек напал на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что был пьян и ничего не помнит о произошедшем.