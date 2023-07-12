Лунный календарь на август 2023 года Рассказываем о лунном календаре на август и о благоприятных днях в последнем месяце лета.

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Луна в августе 2023

Луна оказывает глобальное влияние на Землю. Она не только вызывает приливы, но и стабилизирует земную ось, тем самым формирует режим смены времен года. Соотношение дня и ночи в сутках также во многом предопределяется спутником нашей планеты. Неудивительно, что с древних времен люди сверяли события своей жизни с лунным календарем. Как сведения о фазах Луны помогают планировать события в бизнесе и личной жизни, какие августовские дни будут благоприятными для посадки садово-огородных растений, когда лучше постричь волосы, расскажем в этой статье.

Удача в любви и бизнесе: фазы луны в августе

При составлении лунного календаря учитываются два фактора: фазы спутника Земли и положение ночного светила относительно зодиакальных созвездий (знаков зодиака). Сутки на Луне отличаются друга от друга по времени. Месяц начинается и заканчивается новолуниями и длится около 29,5 солнечного дня. За этот период происходит смена четырех фаз: новолуние, первая четверть, полнолуние, третья (последняя) четверть. Каждая фаза продолжается около семи с половиной земных суток, этот промежуток времени может варьироваться. В лунном календаре также отражаются промежуточные переходы: молодая (нарождающаяся), прибывающая (растущая), убывающая и старая (умирающая) Луна.

Фото: shutterstock.com Лунный календарь на август

Во время новолуния, полнолуния Луна проходит пики взаимодействия с Солнцем, и в такие дни на Земле лучше не планировать важных дел или событий (заключение коммерческих сделок, свадьбы, новоселья, те или иные сельскохозяйственные работы). Когда между Солнцем и Луной образуется угловое соотношение (аспект) в 60 или 120 градусов к линии горизонта, то на Земле наступают в разной степени благоприятные дни в зависимости от сферы деятельности. На положительный эффект влияют знаки зодиака. Например, Телец способствует финансовой активности, а Дева — самосовершенствованию. Всегда можно подобрать подходящее занятие даже для полнолуния и новолуния.

В августе самые благоприятные дни приходятся на 2, 7, 17, 24, 26, и 30 числа. Эти даты стоит отметить тем, кто намеревается:

Открыть свой бизнес или запустить новый проект, перейти на другую работу.

Провести переговоры с партнерами, подписать коммерческое соглашение, совершить финансовые операции.

Начать ремонт квартиры или дома, приступить к возведению новых построек на дачном участке. Любая деятельность с недвижимостью будет успешной.

Обдумывать дела на будущее, планировать действия для достижения поставленной цели.

Заняться самообразованием, повышением профессионального уровня, освоением новых технологий.

Изменить режим питания, пройти медицинское обследование, приступить к курсу оздоровления организма.

Самые благоприятные дни подходят для решительных действий в личной жизни: знакомства с понравившимся человеком, романтического свидания, похода в театр или кино с последующим предложением руки и сердца. Однако свадьбы лунный календарь рекомендует назначать на 20 и 21 августа. В эти дни Луна находится в Весах, что сулит молодоженам гармонию и взаимопонимание в супружестве.

Фото: shutterstock.com Лунный календарь на август 2023

Время урожая: Луна в августе 2023 года

Опытные дачники согласуют работы в саду и огороде с фазами Луны. Растения высаживают так, чтобы активизировать движение соков в их плодоносящей части. При этом учитывают время восхода и заката ночного светила и его положение относительно знаков зодиака. Лунный календарь рекомендует заниматься посадкой роз, ягодных кустарников и плодовых деревьев в конце августа, когда растущая луна находится в плодородных Рыбах. Самые благоприятные дни для закладки будущего урожая — 30 и 31 число. Посадочные работы желательно проводить вечером — ближе к восходу спутника Земли, то есть после семи часов вечера. Тем, кто планирует осенью подавать к столу свежую зелень, следует посеять укроп и шпинат 3 и 4 августа. Для редиски подойдет 7, 8, 12 и 13 и августа на убывающую луну (ближе к новолунию) в Тельце (знак средней плодородности) и Раке (один из самых плодородных знаков). Самые неблагоприятные для посева дни — 6, 15 и 16 августа, когда ночное светило входит в бесплодные знаки — Овна и Льва.

В конце лета начинается подготовка сада и огорода к зиме. Лунный календарь на август 2023 года рекомендует обрезать ветки и побеги 13, 25 и 26 числа. Внесение минеральных и органических удобрений следует назначить на 1, 5, 22, 23, 24, 27, 28 и 31 августа. В последний летний месяц начинают собирать урожай и заготавливать семена согласно фазам Луны, этой работе стоит посвятить 8, 9 и 13 августа.

Лунные дни для красоты: стрижка в августе 2023 года

Для стрижки волос подходят дни, когда Луна находится в знаках Льва, Девы, Козерога и Тельца. Принято считать, что лунные фазы влияют на то, как скоро отрастет шевелюра. Если вы посетили салон красоты на убывающую луну, то со следующим походом к парикмахеру можно не торопиться. В августе эта фаза длится с 2 по 15 число. Остриженные ближе к полнолунию волосы (27–30 августа) вырастут за пару месяцев.

Фото: shutterstock.com Лунный календарь, август, благоприятные дни

Стрижка часто сопровождается тонированием или окрашиванием волос, а также ламинированием и другими оздоравливающими процедурами. В лунном календаре на август 2023 года благоприятные дни для укорачивания волос вычислены с учетом всех сопутствующих парикмахерских услуг. В первой половине месяца не пропустите 7 августа либо перенесите посещение салона на 17 или 25 августа. Стрижка в эти даты будет способствовать улучшению состояния волос, наполнит их энергией. Чтобы не рисковать прической, не стоит обращаться к парикмахеру 4, 6 и 11 августа.

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