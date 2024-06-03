Лукашенко в обнимку со своим шпицем прокатился на сегвее и попал на видео Лукашенко прокатил любимого шпица Умку на сегвее в Иркутске

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своим шпицем Умкой прокатился на сегвее в Иркутске. Репортаж с главой государства показал телеканал «Беларусь 1» в рамках программы «Время Первого». Ведущая назвала видео «коротким, но крутым». На кадрах белорусский лидер уверенно стоит на двухколесном транспорте, одной рукой держась за руль, а другой обнимая любимого питомца.

В видео можно увидеть короткие, но очень крутые кадры. Александр Лукашенко с собачкой едет на сегвее. Как это происходит, стоит увидеть, — сказала телеведущая.

Умка часто сопровождает Лукашенко во время зарубежных поездок. Белорусский лидер взял шпица на парад Победы в Москве в этом году. Питомец главы республики сидел на трибунах без поводка. Уточняется, что Умка не в первый раз посетил парад в российской столице, посвященный 9 Мая.

Ветеринар Михаил Шеляков, комментируя визит шпица Лукашенко в Москву, предположил, что питомец президента Белоруссии — крепкая собака, поэтому шумный парад Победы на Красной площади, на котором четвероногий присутствовал с хозяином, не напугал его. Эксперт также уточнил, что московскую непогоду любимец главы республики должен был перенести спокойно, если был под зонтом, в комбинезоне или на руках.