Стало известно, как шпиц Лукашенко пережил парад Победы Ветеринар Шеляков: шпиц Лукашенко — крепкая собака и не испугался шумного парада

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»

Шпиц Александра Лукашенко Умка

Ветеринар Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru предположил, что шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко по кличке Умка — крепкая собака, поэтому шумный парад Победы на Красной площади, на котором четвероногий присутствовал с хозяином, не напугал его. Эксперт также уточнил, что московскую непогоду любимец главы республики должен был перенести спокойно, если был под зонтом, в комбинезоне или на руках.

Шеляков объяснил, что собаки с длинной шерсть, такие как шпицы, чувствительны к дождю, снегу или туману. По его словам, шерсть промокает и становится прозрачной и восприимчивой к холоду.

Шпиц не испытывал дискомфорта в Москве, если был эти дни под зонтиком, в комбинезоне или на руках у хозяев. Что касается громких звуков на параде, все зависит от того, привыкла ли собака к непривычным звукам: фанфарам, выстрелам, шуму двигателей и т. д. В природе таких звуков нет, поэтому животные, все до одного, их боятся. <...> Шпиц — крепкая собака, — подчеркнул Шеляков.

Ветеринар также добавил, что собаки обладают интеллектом трехлетнего ребенка, поэтому очень привязаны к хозяевам, которых они воспринимают как родителей. По его словам, если питомцы часто посещают публичные мероприятия вместе со своими владельцами, как делает это Умка Лукашенко, то громкие и резкие звуки им не страшны. Самое главное для домашних животных, чтобы хозяин был рядом, резюмировал Шеляков.

Ранее появилось фото шпица Лукашенко на параде Победы в Москве. Умка сидел на трибунах без поводка, поскольку питомец белорусского лидера посещает мероприятия, приуроченные 9 Мая, не в первый раз. На опубликованных кадрах любимец президента спокойно сидит, оценивая обстановку в российской столице.