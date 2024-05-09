Любимый четвероногий друг Лукашенко вновь посетил парад Победы в Москве Лукашенко взял на парад любимого шпица Умку

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Любимый четвероногий друг президента Белоруссии Александра Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве, сообщает РИА Новости. Речь идет о белом шпице Умке, которого заметили на трибунах.

В белорусской делегации уточнили, что питомец президента посещает парад Победы уже не первый раз. Из-за этого ему даже не надевают поводок. На опубликованных кадрах Умка спокойно сидит, оценивая обстановку в российской столице.

Вместе с президентом шпиц бывает в рабочих поездках, присутствует на хоккейных турнирах, во время интервью, на субботниках и даже собирает арбузы. Псу разрешают сидеть на столе во время некоторых неформальных встреч.

Парад Победы стартовал на Красной площади в Москве, прямую трансляцию события ведут главные телеканалы страны: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Как ранее сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в праздничном шествии участвуют более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники, также заявлена воздушная часть. Ожидается, что на параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы и Лаоса.