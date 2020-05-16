Lufthansa объявила о планах возобновить полёты

https://static.news.ru/photo/283df9be-97a4-11ea-897a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полёты по 130 маршрутам планирует возобновить немецкая авиакомпания Lufthansa Group в июне.

Как сообщает РБК со ссылкой на самого авиаперевозчика, из-за пандемии коронавируса большая часть парка авиакомпании вынужденно простаивала.

Отмечается, что с июня начнут летать 80 самолётов Lufthansa, Eurowings и SWISS. Они будут обслуживать в том числе и туристические направления. Среди них — Майорка, Фаро, Зюльт, Крит, Ницца и многие другие. В планах у компании и 20 межконтинентальных направлений, включая Лос-Анджелес, Мексику, Дубай и Йоханнесбург.

В видеообращении к сотрудникам глава авиаконцерна Карстен Шпор заявил, что ежечасно Lufthansa теряет по миллиону евро из-за последствий распространения коронавируса, писал NEWS.ru.