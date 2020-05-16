Lufthansa объявила о планах возобновить полёты

Полёты по 130 маршрутам планирует возобновить немецкая авиакомпания Lufthansa Group в июне.
Как
Отмечается, что с июня начнут летать 80 самолётов Lufthansa, Eurowings и SWISS. Они будут обслуживать в том числе и туристические направления. Среди них — Майорка, Фаро, Зюльт, Крит, Ницца и многие другие. В планах у компании и 20 межконтинентальных направлений, включая Лос-Анджелес, Мексику, Дубай и Йоханнесбург.
В видеообращении к сотрудникам глава авиаконцерна Карстен Шпор заявил, что ежечасно Lufthansa теряет по миллиону евро из-за последствий распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
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