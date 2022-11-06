«Лучше не рыпаться»: астролог предрекла «опасный» конец года Астролог Осипова посоветовала россиянам заняться «ничегонеделанием» в конце 2022 года

Фото: shutterstock

Окончание 2022 года будет потенциально опасным для большинства людей и их планов, поэтому лучшее, что можно предпринять до наступления 2023 года — ничегонеделание, цитирует астролога Ольгу Осипову издание Starhit. Специалист предупредила, что в противном случае появится высокий риск посеять нечто нехорошее, что придется пожимать весь год.

До окончания новогодних праздников лучше бы особо не рыпаться. Не начинать новых проектов, потому что, скорее всего, все придется переделывать заново. Они могут пойти как-то не так, — пояснила она.

Астролог убеждена, что из-за влияния ретроградного Марса, люди могут чаще проявлять негативные стороны, поэтому в этот период не стоит отвечать на агрессию, иначе потом все может вернуться бумерангом.

Осипова рассказала, что в последнем месяце текущего года «у нас будет существовать все еще куча ретроградных планет», основной станет «агрессивный» Марс, а ситуацию усугубит ретроградный Уран.

Мир полностью старый разрушен, и Уран бодается с Сатурном. Сатурн топит за старое, за проверенное. А Уран — за реформы, — добавила она.

Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос, в результате которого выяснилось, что 29% опрошенных россиян полагаются на гороскопы при принятии решений, а некоторые из них даже способны отказаться от крупной сделки и изменить карьерные планы. 13% опрошенных готовы с помощью гороскопов решать карьерные вопросы, 12% согласны не заключать крупную сделку при неблагоприятном астрологическом прогнозе.