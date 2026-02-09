Зимняя Олимпиада — 2026
Лучшая пара к картошечке. Горбуша по-дальневосточному — солю вечером, едим с утра

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите свежую горбушу и морскую соль — и приготовьте деликатес, в котором будет весь вкус дальневосточного побережья. Это гениально простой и почти аскетичный рецепт, где всего два ингредиента и время творят настоящее чудо: превращают сырую рыбу в нежнейшее, ароматное угощение.

Получается потрясающая вкуснятина: плотные, сочные ломтики рыбы с ярким, чистым вкусом моря, пронизанные кристаллами соли, которые не перебивают, а лишь подчеркивают естественную сладость горбуши. Текстура остается упругой, но тающей во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 свежая или свежемороженая горбуша, крупная морская соль (из расчета 1 ст. л. на 250–300 г филе). Рыбу разделайте на филе без кожи и костей. На дно стеклянной или эмалированной посуды насыпьте тонкий слой соли. Каждый кусок филе обильно обваляйте со всех сторон в соли и плотно уложите в емкость. Прикройте тарелкой или пищевой пленкой. Оставьте при комнатной температуре на 1-2 часа, затем уберите в холодильник. Через 12 часов рыба уже будет готова к пробе. Для более насыщенного вкуса можно выдержать до 24 часов. Перед подачей аккуратно счистите излишки соли ножом и нарежьте филе тонкими ломтиками. Подавайте с душистым подсолнечным маслом, кольцами репчатого лука и черным хлебом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
