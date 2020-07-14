Общество

Лоукостер Wizz Air откроет рейсы из Петербурга в Италию

17:21, 14 июля 2020
Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об открытии новых рейсов из петербургского аэропорта Пулково. Лайнеры будут летать в рамках открытия седьмой степени свободы воздушного пространства.

Вылеты начнутся в декабре 2020 года и марте 2021 года, передаёт ТАСС. Конечными пунктами станут итальянские Бергамо, Болонья, Венеция, Катания и Турин.

Все рейсы станут новинками расписания аэропорта Санкт-Петербурга, — подчеркнули представители лоукостера.

Седьмая степень свободы позволяет иностранным авиакомпаниям совершать полёты без посадки в своей стране.

Как писал NEWS.ru, в Пулково по режиму «открытого неба» разрешили полёты в 33 страны.

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