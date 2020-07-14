Лоукостер Wizz Air откроет рейсы из Петербурга в Италию

https://static.news.ru/photo/5be7976c-c5de-11ea-bbb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об открытии новых рейсов из петербургского аэропорта Пулково. Лайнеры будут летать в рамках открытия седьмой степени свободы воздушного пространства.

Вылеты начнутся в декабре 2020 года и марте 2021 года, передаёт ТАСС. Конечными пунктами станут итальянские Бергамо, Болонья, Венеция, Катания и Турин.

Все рейсы станут новинками расписания аэропорта Санкт-Петербурга, — подчеркнули представители лоукостера.

Седьмая степень свободы позволяет иностранным авиакомпаниям совершать полёты без посадки в своей стране.

Как писал NEWS.ru, в Пулково по режиму «открытого неба» разрешили полёты в 33 страны.