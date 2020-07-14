Лоукостер Wizz Air откроет рейсы из Петербурга в Италию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об открытии новых рейсов из петербургского аэропорта Пулково. Лайнеры будут летать в рамках открытия седьмой степени свободы воздушного пространства.
Вылеты начнутся в декабре 2020 года и марте 2021 года,
Все рейсы станут новинками расписания аэропорта Санкт-Петербурга, — подчеркнули представители лоукостера.
Седьмая степень свободы позволяет иностранным авиакомпаниям совершать полёты без посадки в своей стране.
Как писал NEWS.ru, в Пулково по режиму «открытого неба» разрешили полёты в 33 страны.
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