Лор рассказал о смертельной опасности смога Лор Зайцев заявил, что смог может привести к развитию онкологических заболеваний

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Смог от лесных пожаров в Рязанской области

Смог от горящих лесов может привести к развитию онкологических заболеваний у человека, рассказал URA.RU отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, от него можно защититься матерчатыми или бумажными масками, смоченными в воде.

Если люди длительно находятся в смоге, то голосовые складки могут это подхватить и начать перерождаться, поскольку мерцательным эпителием покрыта слизистая носа, трахеобронхиальное дерево, гортаноглотка. А у голосовых складок за счет того, что природа сделала их эластичными, подвижными, у них нет защитного слоя, поэтому они очень уязвимы к всяким различным смогам, — сказал Зайцев.

Врач напомнил, что если на улице есть смог, не стоит открывать окна, вместо него следует использовать кондиционер, поскольку он не забирает с улицы воздух. Кроме того, отоларинголог рекомендовал использовать вытяжки на кухне.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что спасти жизнь при неоперабельной форме рака органов брюшной полости можно с помощью создания новых органов из тканей тела человека. Она уточнила, что в России такие операции проводят врачи Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена.