Лобода заступилась за Дзюбу после видео с его участием

https://static.news.ru/photo/f553e724-21d3-11eb-b3f7-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: lobodaofficial /instagram.com

Певица Светлана Лобода поддержала капитана «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу после публикации видео с его предположительным участием.

По словам артистки, Дзюба имеет право на личную жизнь, футболист никак не ущемляет права других людей.

Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! — написала Лобода в Instagram.

Интимное видео предположительно с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об интимном видео предположительно с участием Дзюбы.