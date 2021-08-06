Лишённый прав блогер Литвин заинтересовал ГАИ заездом внутрь ресторана

Госавтоинспекция Москвы проверит видеоролик, в котором блогер Михаил Литвин въезжает за рулём автомобиля в помещение ресторана. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ.

​Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещённого в сети Интернет, на котором гражданин, будучи лишённым права управления транспортными средствами, передвигался на автомобиле в помещении бара (ресторана), — говорится в сообщении автоинспекции.

В своём YouTube-канале Литвин выложил видео, где покупает машину за миллион рублей прямо на улице и въезжает на ней в ресторан, опрокидывая стол. В ресторане отмечали день рождения его друзья. На камеру Литвин показал полтора миллиона и объяснил это тем, что сейчас пострадают и машина, и ресторан.

Михаил Литвин — один из самых популярных российских блогеров, на его основном канале в YouTube 7,57 млн подписчиков, в Instagram — 13,3 млн.

Ранее Литвин на спорткаре Porsche Taycan Turbo S врезался в витрину магазина.