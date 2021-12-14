Лишившаяся кисти Грачёва рассказала, как потратит €370 тысяч от ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более €370 тысяч компенсации Маргарите Грачёвой. В 2017 году бывший муж отрубил ей кисти рук. В беседе с NEWS.ru россиянка рассказала, что потратит эти деньги на протезы и реабилитацию.

Когда мы подавали [иск] на моральный ущерб, то всё было очень чётко расписано. У меня протезы, каждые два-три года их нужно менять, поскольку ломаются они очень часто. Ремонт стоит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Это не выдуманная сумма, мы прикладывали все документы. Сам протез стоит около 4 млн рублей. Деньги нужны на протезирование и реабилитацию, — сказала Грачёва.

Она подчеркнула, что пока не получала компенсацию и «рано делить какие-то суммы».

В 2017 году Маргарита захотела развестись со своим мужем Дмитрием. Он уехал с ней в лес, где топором отрубил женщине кисти рук, а затем отвёз её в больницу. Врачи смогли пришить пострадавшей левую кисть, для правой руки пришлось изготавливать протез. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грачёвой компенсацию затрат на медицинские услуги, потерю дохода, а также компенсацию морального вреда. В своём решении суд указал, что была нарушена статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. Отмечено, что силовики не рассматривали насилие в семье, как причину для вмешательства, понятие «семейное насилие» отсутствует в российской правовой системе.

Кроме Грачёвой компенсации должны также выплатить Наталье Туниковой, Ирине Петраковой и Елене Гершман. Они также пострадали от домашнего насилия. Трое россиянок получат по €20 тысяч. Всем четверым женщинам также полагается по €5 тысяч компенсации за судебные издержки.