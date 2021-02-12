Лингвист признала оценочным высказывание Навального в деле о клевете

https://static.news.ru/photo/bc0cd144-6d44-11eb-ad8a-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Эксперт-лингвист со стороны обвинения Альбина Глотова признала, что высказывание политика Алексея Навального об участниках видеоролика в поддержку поправок к Конституции было оценочным.

Она заявила, что слова оппозиционера о «холуях» являются оценочным суждением и его мнением, а не фактическим утверждением, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Также она отметила, что Навальный в своей публикации не упоминал лично ветерана Игната Артёменко, а использовал обобщающее местоимение «они». Кроме того, она подтвердила, что в работе использовала работы эксперта Анатолия Баранова, которого сторона защиты пригласила в суд и которого не пускают в здание.

Ранее адвокат оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. По словам Ольги Михайловой, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.