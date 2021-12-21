Лингвист объяснил, чем курс русского языка полезен для чиновников

Чиновники нередко пытаются уйти от ответа, намеренно усложняя свою речь, поэтому обучающий курс Счётной палаты может пойти им на пользу, заявил доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз. Он назвал такой сложный язык «многолетней традицией российской бюрократии», цитирует его Telegram-канал «Радиоточка НСН».

То, что чиновники изъясняются сложным языком, — это, я бы сказал, многолетняя традиция русской бюрократии. В этом есть и какие-то и прагматические цели, потому что чиновнику часто бывает нечего сказать или он чего-то не хочет говорить, и таким образом, усложняя речь, он скрывает отсутствие мысли или сознательно прячет её в сложном языке. Это некоторая такая защитная стратегия чиновников, — пояснил Кронгауз.

Он также отметил, что разработкой таких курсов должны заниматься профессиональные лингвисты, а не эксперты из Счётной палаты.

Курс поделён на три блока: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста» и «Визуальный контент». Изначально видео было размещено на внутренней обучающей платформе Счётной палаты, однако из-за проявленного к нему интереса других министерств и ведомств было решено выложить его в открытый доступ. Сейчас посмотреть видеоуроки и получить презентации к курсу можно на YouTube-канале Счётной палаты.

Ранее стало известно, что на услуги по созданию данных обучающих материалов и проведение консультаций для сотрудников палаты было потрачено 1,375 млн рублей. Несмотря на то что курс базируется на примерах и материалах из отчётов Счётной палаты, отмечается, что он может быть полезен всем сотрудникам государственных органов.