Счётная палата разработала курс «понятного» русского языка для чиновников

Счётная палата разработала обучающий видеокурс для чиновников с рекомендациями, «как писать проще о сложных государственных вопросах». Курс состоит из 24 видео общей продолжительностью четыре часа. Его создание обошлось в 1,375 млн рублей, сообщается на сайте Счётной палаты.

Главная цель обучающего курса — развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов, — говорится в сообщении.

rian_ru/t.me/РИА Новости

Несмотря на то что курс базируется на примерах и материалах из отчётов Счётной палаты, отмечается, что он может быть полезен всем сотрудникам государственных органов.

Курс поделён на три блока: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста» и «Визуальный контент». Изначально видео было размещено на внутренней обучающей платформе Счётной палаты, однако из-за проявленного к нему интереса других министерств и ведомств было решено выложить его в открытый доступ. Сейчас посмотреть видеоуроки и получить презентации к курсу можно на YouTube-канале Счётной палаты.

rian_ru/t.me/РИА Новости

Сообщается, что на услуги по созданию данных обучающих материалов и проведение консультаций для сотрудников палаты было потрачено 1,375 млн рублей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала относиться к русскому языку с уважением, исключив из него слова «кешбэк» и «каршеринг». По её мнению, чрезмерное злоупотребление англицизмами ведёт к утрате исконно русской речи. Именно поэтому она предложила заменить вышеупомянутые заимствования русскими аналогами.