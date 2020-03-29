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Лидеры фракций Государственной думы РФ Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов (СР) и Геннадий Зюганов (КПРФ) отказались переходить на удалённый режим работы, несмотря на то, что всем им больше 65 лет и они особенно уязвимы для коронавируса.

Зюганов в разговоре с РИА Новости рассказал , что продолжит «встречаться со своими товарищами, в том числе и в Думе». При этом он отметил, что все депутаты фракции, находящиеся в зоне риска, переведены на удалёнку.

В пресс-службе ЛДПР агентству сообщили, что Жириновский выйдет на работу 30 марта, «потому что он руководитель фракции и лидер партии». Представители ЛДПР напомнили, что партия одной из первых приняла самые жёсткие меры по профилактике коронавирусной инфекции.

Пока удалёнка Сергея Миронова не планируется. В понедельник он участвует в заседании совета Думы в обычном режиме, — рассказали в пресс-службе главы «Справедливой России».

Ранее депутатам Госдумы разрешили удалённо следить за заседаниями и письменно выражать свою позицию по голосованиям.

Как передавал NEWS.ru, мэр Москвы Серегей Собянин ужесточил меры противодействия распространению коронавирусной инфекции в столице. С 30 марта запрещено покидать жилища без особой причины. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.