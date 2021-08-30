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Лидер «Мужского государства» пообещал новую травлю ресторану «Тануки»

08:08, 31 августа 2021
Лидер «Мужского государства» пообещал новую травлю ресторану «Тануки» Фото: Александр Авилов/АГН
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Основатель национал-патриархатного движения «Мужское государство» Владислав Поздняков анонсировал новый этап давления на ресторан «Тануки». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Поздняков назвал жалким зрелищем то, как ресторан пытается компенсировать убытки после первой волны травли.

Сегодня готовьтесь. Будет разворачиваться вторая кампания против «Тануки»!заявил Поздняков.

До этого он попросил подписчиков остановить давление на ресторан через «Яндекс». Поздняков объяснил это тем, что иначе известный человек, которого он не может назвать, пообещал заблокировать его каналы, а на участников движения «рандомно инициировать дела о хулиганке». Поздняков добавил, что не будет собирать деньги на адвоката тем, кто продолжит травлю.

Представители «Мужского государства», возмутившись рекламой «Тануки» с темнокожим мужчиной, делали заказы и не оплачивали их, устраивали DDoS-атаки на сайт ресторана, писали в соцсетях владельцу Александру Орлову. «Тануки» пришлось временно отключить оплату заказов наличными, ухудшилась работа сайта.

Также Поздняков потребовал от сервиса «Яндекс.Еда» удалить ресторан из сервиса. Он сообщил, что его послушали, хотя в «Яндекс.Еде» это опровергли.

В «Тануки» отказались выполнять требования, а также призвали основателя Telegram Павла Дурова и Минцифры обратить внимание на вредящую компании и клиентам деятельность.

Ранее в рестораны «Тануки» по всей Москве стали приходить полицейские, получившие сообщения о минировании. Их сотрудники сети связывают именно с Поздняковым.

Его уже штрафовали за возбуждение ненависти. Кроме того, в 2018 году Поздняков получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола.

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