Лидер «Мужского государства» пообещал новую травлю ресторану «Тануки»

Основатель национал-патриархатного движения «Мужское государство» Владислав Поздняков анонсировал новый этап давления на ресторан «Тануки». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Поздняков назвал жалким зрелищем то, как ресторан пытается компенсировать убытки после первой волны травли.

Сегодня готовьтесь. Будет разворачиваться вторая кампания против «Тануки»! — заявил Поздняков.

До этого он попросил подписчиков остановить давление на ресторан через «Яндекс». Поздняков объяснил это тем, что иначе известный человек, которого он не может назвать, пообещал заблокировать его каналы, а на участников движения «рандомно инициировать дела о хулиганке». Поздняков добавил , что не будет собирать деньги на адвоката тем, кто продолжит травлю.

Представители «Мужского государства», возмутившись рекламой «Тануки» с темнокожим мужчиной, делали заказы и не оплачивали их, устраивали DDoS-атаки на сайт ресторана, писали в соцсетях владельцу Александру Орлову. «Тануки» пришлось временно отключить оплату заказов наличными, ухудшилась работа сайта.

Также Поздняков потребовал от сервиса «Яндекс.Еда» удалить ресторан из сервиса. Он сообщил, что его послушали, хотя в «Яндекс.Еде» это опровергли.

В «Тануки» отказались выполнять требования, а также призвали основателя Telegram Павла Дурова и Минцифры обратить внимание на вредящую компании и клиентам деятельность.

Ранее в рестораны «Тануки» по всей Москве стали приходить полицейские, получившие сообщения о минировании. Их сотрудники сети связывают именно с Поздняковым.

Его уже штрафовали за возбуждение ненависти. Кроме того, в 2018 году Поздняков получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола.