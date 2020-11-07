Создателя «Мужского государства» оштрафовали за возбуждение ненависти

https://static.news.ru/photo/81d9d826-20d4-11eb-9b4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владислав Поздняков/vk.com

Создатель интернет-сообщества «Мужское государство» Владислав Поздняков оштрафован на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти. Соответствующее решение вынесено Балаковским судом Саратовской области.

Основанием для взыскания послужили материалы, которые Поздняков публиковал в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале. В них содержались негативные высказывания в адрес славян, русских женщин, кавказцев, азиатов и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Суд счёл, что публикации содержат призывы к насилию в отношении указанных групп населения и могут привести к возбуждению ненависти и вражды, а также к унижению человеческого достоинства, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Поздняков подверг травле жительницу Краснодара за то, что она усыновила темнокожего ребёнка. Из-за его сообщения о ней в соцсетях женщине стало поступать множество оскорблений от пользователей Сети.

Летом появилась информация о смерти Позднякова в Стамбуле. По словам его знакомого, основатель «Мужского государство» умер, получив несколько ножевых ранений. Однако официального подтверждения этому не было.