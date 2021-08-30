Сторонники «Мужского государства» начали «минировать» рестораны «Тануки»

Полицейские по всей Москве получают сообщения о взрывных устройствах в ресторанах «Тануки». Директор сети по маркетингу рассказал РБК, что связывает происходящее с угрозами, которые поступали от националиста Владислава Позднякова и сторонников его организации «Мужское государство». Об этом пишет РБК.

Видимо, теперь он (Поздняков. — NEWS.ru) направил своих агентов не только на наш сайт, но и на физические рестораны, — отметил представитель сети.

Он рассказал, что в рестораны приходят силовики, проверяют информацию о «минировании» и уходят. Компания уже обратилась в правоохранительные органы, потому что «это уже уголовное дело».

Сам Поздняков при этом в своём Telegram-канале заявил, что не призывал к ложному минированию, но не исключил, что так могли повести себя участники «войны» с других националистических каналов.

«Война» Позднякова началась из-за публикаций с темнокожими людьми в Instagram сети и материалами, которые якобы пропагандируют ЛГБТ. «Мужское государство» потребовало удалить публикации и извиниться перед «русской нацией». В «Тануки» отказались выполнять требования, а также призвали основателя Telegram Павла Дурова (в этом мессенджере работает канал Позднякова) и Минцифры обратить внимание на происходящее.

Националисты в то же время устроили DDoS-атаку на сайт сети, а также начали оформлять фейковые заказы в ресторанах. Они пообещали обрушить инфраструктуру сервиса доставки «Яндекс.Еда», если из системы не уберут «Тануки».

Ранее аналогичным образом Поздняков «воевал» с сетью японских ресторанов «Ёбидоёби» из-за рекламы с темнокожим мужчиной. После получения угроз компания удалила публикацию и извинилась.

Поздняков многократно устраивал кампании травли против людей и компаний, которые ему не нравились. Так, из-за угроз от сторонников «Мужского государства» из России пришлось уехать тиктокерше Оле Тыкве, которая прославилась благодаря мему «Привет, я подсяду?».

Самого Позднякова штрафовали за возбуждение ненависти. Кроме того, в 2018 году он получил условный срок за возбуждение ненависти по признакам пола.