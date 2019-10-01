Личные данные более 20 млн российских налогоплательщиков более года находились в открытом доступе в Интернете.
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Comparitech не раскрывает личность владельца базы данных, ограничиваясь информацией, что он проживает на Украине и отказывается комментировать ситуацию.
Данные, оказавшиеся в открытом доступе, включали в себя полное имя человека. адрес регистрации, номер телефона, номер паспорта, ИНН, информацию о работодателе, статус налогового резидента и сумму отчислений. В базе в основном находились жители Москвы и близлежащих регионов.
Специалисты предупреждают, что информация из базы данных может быть использована для фишинговых атак, кражи денежных средств и налоговых махинаций.
Как ранее сообщал News.ru, российские программисты из компании «Инжиниринговые технологии» разработали систему защиты портов и судов от хакерских атак.