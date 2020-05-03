Летние дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/abbc056a-8d31-11ea-9f31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На следующей неделе в Москву придут летние дожди и грозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Грозы уже будут не «тютчевские», небо будет более хмурым. Дожди будут летнего типа, кратковременные, — отметил эксперт.

По его словам, в этот период немного понизится температура и усилится ветер. Солнышко иногда будет виднеться, но в основном погода облачная. Будет 19–22 градуса, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, воздух в столице и Подмосковье в воскресенье прогреется до +22 градусов, будет облачно.