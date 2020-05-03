Летние дожди и грозы ожидаются в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Москву придут летние дожди и грозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Грозы уже будут не «тютчевские», небо будет более хмурым. Дожди будут летнего типа, кратковременные, — отметил эксперт.
По его словам, в этот период немного понизится температура и усилится ветер. Солнышко иногда будет виднеться, но в основном погода облачная. Будет 19–22 градуса,
Как ранее писал NEWS.ru, воздух в столице и Подмосковье в воскресенье прогреется до +22 градусов, будет облачно.
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