Лещенко рассказал о больших убытках артистов из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/a52c56d2-063f-11eb-a09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и российский певец Лев Лещенко заявил, что многие работники негосударственных культурных учреждений несут огромные убытки.

По его словам, из-за коронавирусных ограничений сокращается число зрителей на концертах, что сразу влияет на окупаемость мероприятия, которая уходит в минус.

Они (концерты. — NEWS.ru) не окупаются, потому что затраты на аппаратуру, на расходы, на инфраструктурные дела, на зарплату артистам. Это всё не вписывается в рамки. Получается такой отрицательный баланс, ресальдо, — заявил Лещенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Учреждения культуры в марте были закрыты из-за коронавируса. Они возобновили работу только в начале лета. Зрители обязаны находиться в помещениях в масках и перчатках. В случае несоблюдения этого правила учреждениям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

NEWS.ru писал, что Лещенко и его друг юморист Владимир Винокур предстали в образах гусара и раввина. Фотография была опубликована на странице юмориста в социальной сети Instagram.