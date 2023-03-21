Лерчек, Митрошина, кто следующий? Что стоит за чередой дел против блогеров Юристы сходятся во мнении, что в ближайшее время многие звезды соцсетей столкнутся с налоговыми проблемами

Фото: Соцсети

Александра Митрошина

Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн рублей. Это второй громкий кейс преследования блогеров. На прошлой неделе Савеловский суд Москвы назначил запрет определенных действий Валерии и Артему Чекалиным, в том числе на пользование телефоном и интернетом: их обвиняют в отмывании 130 млн рублей. Что это — совпадение или кампания против блогеров? Ответы — в материале NEWS.ru.

Кто такая блогер Митрошина

Александра Митрошина — крупный инстаграм-блогер (деятельность соцсети в РФ запрещена, ее владелец компания Meta признана экстремистской организацией), на ее аккаунт подписаны более 4 млн подписчиков. Девушка в последнее время активно занимается организацией таких конференций, как «INSTAПРОЖЕКТОР 2», «Проявись 2.0», «Инсталогия 3.0», которые приносят ей большую часть дохода.

СК считает, что преступление Митрошина совершала с октября 2020-го по май 2022 года. Блогерша использовала упрощенную систему налогообложения, несмотря на то что ее доходы уже превысили допустимый законом лимит. Чтобы не переходить на общую схему, она создала аффилированные с ней ИП, утверждают в ведомстве.

Это уже не первое такое дело?

Делу против Митрошиной предшествовали дела в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных об отмывании 130 млн рублей и уклонении от уплаты налогов. И на этом череда претензий к блогерам, скорее всего, не прекратится, считает адвокат Сергей Жорин. По его словам, разворачивается целая кампания.

Почему это может быть кампанией

«Я уже говорил ранее, еще когда началась эта история с Лерчек, что это не закончится одним блогером. Поскольку очевидно, в том числе и по тому, как эта информация распространяется пресс-службами ведомств, что это системная кампания, направленная на то, чтобы серый сегмент экономики (блогосфера) вносил в бюджет больше денег», — утверждает в беседе с NEWS.ru Сергей Жорин.

По его словам, «не секрет, что очень многие блогеры используют упрощенную систему налогообложения. ИП открывают на знакомых, родственников, водителей. Таким образом, не совсем законно применяется упрощенная система налогообложения».

Фото: Соцсети Александра Митрошина

Были ли раньше подобные «операции» по обелению доходов звезд

Юрист провел аналогию с инцидентом в начале 2000-х годов, когда похожие претензии выдвигались звездам шоу-бизнеса.

«Это была громкая история, была даже пресс-конференция, на которой артисты выражали свое негодование», — говорит Жорин. В тот период они «вообще практически не платили налоги», отмечает он. Как рассказал адвокат, тогда, после рейдов налоговой полиции большинство артистов зарегистрировали ИП, перешли на упрощенную систему налогообложения и добросовестно начали перечислять налоги в доход государства.

«Дошла очередь до блогеров», — полагает он.

По мнению Жорина, нас ожидают показательные резонансные дела с обвинительным уклоном, цель которых — немного «обелить» этот сегмент экономики. Переезд за границу не панацея для блогеров, добавил адвокат. У Instagram-звезд остается много активов в России, поэтому проигнорировать уголовные дела вряд ли получится.

А может быть всё-таки совпадение?

Адвокат блогерши Лерчек Владислав Егоров, напротив, не видит в происходящем какой-либо тенденции. Он заявил NEWS.ru, такое пристальное внимание к блогерам сегодня — всего-навсего следствие «молодости» этой профессии.

«У нас в принципе профессия блогера и сам блогинг появились сравнительно недавно, и не так давно открылась схема монетизации этого. Соответственно, люди стали регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, стали открывать общество с ограниченной ответственностью. Я думаю, что в данном случае не хватает у некоторых людей навыков правового характера, чтобы обезопасить себя в данных ситуациях», — считает он.

Юрист сомневается, что это намеренный «акт агрессии» против блогеров. Еще менее вероятно, что это связано с площадкой, на которой они работают. «Не думаю, что это целенаправленный акт против Instagram. С юридической точки зрения они все обычные предприниматели», — говорит он.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы

Стоит ли опасаться другим блогерам

Тем не менее Егоров не отрицает, что другие блогеры в ближайшее время могут столкнуться с похожими проблемами.

«Я думаю, что это не последний человек из блогеров-миллионников, который попадет в ближайшем будущем в такую ситуацию. Надо пристально в данном случае следить за действиями, которые они совершают, и активно работать в области налогового кодекса, дабы нивелировать последствия в виде уголовных дел», — подчеркивает он.

Адвокат рассказал, что подобных дел, связанных с неуплатой налогов, по стране много. На блогерах акцентируют внимание из-за их медийности, в то время как сотни похожих случаев с непубличными предпринимателями остаются незамеченными, резюмировал он.