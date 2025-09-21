Ленивый перец с рисом: заготавливаем на зиму без хлопот! Если лень готовить ужин, просто грею это в сковороде!

Устали от сложных заготовок на зиму? Представляем вам идеальный рецепт для занятых дачников — ленивый перец с рисом! Этот способ заготовки сэкономит ваше время и силы, при этом результат превзойдёт все ожидания. Никаких утомительных процессов фарширования — просто измельчили, сварили, смешали и закатали. А вкус получается таким же насыщенным и любимым!

Для приготовления этой замечательной заготовки возьмите килограмм томатов в собственном соку, 500 граммов сладкого красного перца, столько же моркови и репчатого лука. Добавьте 100 граммов белого риса, 50 миллилитров растительного масла, столовую ложку сахара и половину чайной ложки молотого красного перца чили. Не забудьте соль по вкусу и 4 зубчика чеснока.

Начните с подготовки риса — отварите его до полуготовности. Овощи измельчите: перец нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс.

В глубокой кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и перец, тушите 10 минут. Влейте томаты в собственном соку, добавьте рис, сахар, соль и перец чили. Тушите всё вместе 20–25 минут.

Разложите горячую массу по стерилизованным банкам, закатайте. Переверните банки, укутайте в одеяло до полного остывания.

