«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 17:34

Ленивый перец с рисом: заготавливаем на зиму без хлопот! Если лень готовить ужин, просто грею это в сковороде!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали от сложных заготовок на зиму? Представляем вам идеальный рецепт для занятых дачников — ленивый перец с рисом! Этот способ заготовки сэкономит ваше время и силы, при этом результат превзойдёт все ожидания. Никаких утомительных процессов фарширования — просто измельчили, сварили, смешали и закатали. А вкус получается таким же насыщенным и любимым!

Для приготовления этой замечательной заготовки возьмите килограмм томатов в собственном соку, 500 граммов сладкого красного перца, столько же моркови и репчатого лука. Добавьте 100 граммов белого риса, 50 миллилитров растительного масла, столовую ложку сахара и половину чайной ложки молотого красного перца чили. Не забудьте соль по вкусу и 4 зубчика чеснока.

Начните с подготовки риса — отварите его до полуготовности. Овощи измельчите: перец нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс.

В глубокой кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и перец, тушите 10 минут. Влейте томаты в собственном соку, добавьте рис, сахар, соль и перец чили. Тушите всё вместе 20–25 минут.

Разложите горячую массу по стерилизованным банкам, закатайте. Переверните банки, укутайте в одеяло до полного остывания.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

простые рецепты
домашние заготовки
закатки
банки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Афганистан предупредил США о повторении ошибок прошлого
Глава мемориального общества «Курск» Тыц погиб в ходе СВО
Германия отправила истребители Eurofighter на перехват Ил-20М над Балтикой
В допуске Петросян и Гуменника до Олимпиады появился нюанс
Раскрыты итоги финального боя «Зарницы 2.0»
Садальский заявил о предательстве SHAMAN
«У ВСУ агония»: в Запорожье объяснили удары украинской армии по гражданским
США, отмена концертов, желание вернуться в РФ: как живет Кристина Орбакайте
Синоптик назвал точную дату, когда в Подмосковье выпадет первый снег
В Берлине мужчина поджег искажающие историю книги
Грибы в рассоле с чесноком и специями — пальчики оближешь
Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
В США нашли единственный способ избежать шатдауна
Политолог ответил, чем грозит РФ возможное возвращение США в Афганистан
«Нам придется»: Нетаньяху пообещал бороться с призывами признать Палестину
Захарова: РФ требует от Запада итогов по делу Навального и Скрипалей
Новая часть Battlefield пострадала из-за слов разработчика о Чарли Кирке
Теннисист Медведев уступил в матче с 196-й ракеткой мира
«От греха подальше»: с Украины сбежала известная порноактриса
На Украине сделали неутешительные выводы после шагов США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.