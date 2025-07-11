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11 июля 2025 в 05:45

Ленивые творожные вареники с корицей! Вкусный завтрак из 4 ингредиентов

Ленивые творожные вареники с корицей. Вкусный завтрак из 4 ингредиентов! Нежные творожные завитушки — это простое и вкусное блюдо, которое сразу привлекает внимание своим аппетитным видом. Они не разваливаются в воде и не прилипают друг к другу, что делает их идеальными для подачи со сметаной, мёдом, вареньем или свежими ягодами.

Ингредиенты

  • Творог 5% — 200 г
  • Пшеничная мука — 2 ст. л.
  • Манная крупа — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Корица и ягоды для украшения

Приготовление

  1. Поместите творог в миску, добавьте сахар и щепотку соли, размешайте вилкой.
  2. Всыпьте манку и муку. Сначала перемешайте вилкой, потом замесите тесто рукой. Если тесто липнет — добавьте немного манки или муки. Оставьте на 30 минут, чтобы манка впитала влагу. Отделите кусочек теста, скатайте «колбаску», нарежьте на кусочки. Припудрите мукой, чтобы не липло, и сформируйте завитушки. Для текстуры прокатайте их по вилке.
  3. Варите в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты после всплытия. Вытаскивайте шумовкой и подавайте горячими.

Ранее мы готовили ленивые картофельные вареники с зажаркой из грудинки! Быстрая вкуснятина.

творог
вареники
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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