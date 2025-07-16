Ленивые голубцы в аэрогриле — кто бы мог подумать, что так можно!

Ленивые голубцы — это вкусное и сытное блюдо, которое легко приготовить в аэрогриле. Благодаря запеканию в соусе они получаются особенно нежными и ароматными. Такое блюдо отлично подойдет как для обеда, так и для ужина всей семьи.
Ингредиенты
- Куриное филе — 350 г
- Морковь — 1 шт.
- Белокочанная капуста — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Рис — 100 г
- Вода горячая — 300 мл
- Универсальная приправа — 1 ст. л.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Сметана — 2–3 ст. л.
- Вода горячая — 200 мл
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Черный молотый перец — щепотка
- Растительное масло — 20 мл
Приготовление
- Очистите морковь и лук, промойте. Курицу очистите от пленок.
- Промойте рис и отварите его в кипящей воде 10–15 минут, затем остудите.
- Нарежьте капусту кубиками, морковь кружочками, курицу и лук ломтиками. Пропустите все через мясорубку вместе с рисом.
- Добавьте яйцо, приправы и перец, тщательно перемешайте фарш.
- Смажьте форму для аэрогриля растительным маслом. Смочите руки водой и сформируйте из фарша котлеты. Выложите их в форму.
- Запекайте при 180 °C 15 минут.
- Смешайте томатную пасту, сметану и горячую воду, залейте соусом котлеты.
- Продолжайте запекать еще 20–25 минут, периодически поливая соусом.
- Готовые голубцы подавайте горячими, полив соусом.
Этот простой рецепт ленивых голубцов в аэрогриле станет вашим новым любимым вариантом домашнего обеда. Попробуйте и убедитесь сами!
Признайтесь, сколько раз вы откладывали голубцы из-за возни с капустными листьями? Традиционная варка отнимает кучу времени и сил. Но есть способ проще! Размягчить капусту для голубцов можно в микроволновке — быстро и без хлопот. Подойдет любой кочан: молодой, зрелый или даже пекинская капуста.