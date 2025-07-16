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16 июля 2025 в 20:34

Ленивые голубцы в аэрогриле — кто бы мог подумать, что так можно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые голубцы — это вкусное и сытное блюдо, которое легко приготовить в аэрогриле. Благодаря запеканию в соусе они получаются особенно нежными и ароматными. Такое блюдо отлично подойдет как для обеда, так и для ужина всей семьи.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 350 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Белокочанная капуста — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Рис — 100 г
  • Вода горячая — 300 мл
  • Универсальная приправа — 1 ст. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сметана — 2–3 ст. л.
  • Вода горячая — 200 мл
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Черный молотый перец — щепотка
  • Растительное масло — 20 мл

Приготовление

  1. Очистите морковь и лук, промойте. Курицу очистите от пленок.
  2. Промойте рис и отварите его в кипящей воде 10–15 минут, затем остудите.
  3. Нарежьте капусту кубиками, морковь кружочками, курицу и лук ломтиками. Пропустите все через мясорубку вместе с рисом.
  4. Добавьте яйцо, приправы и перец, тщательно перемешайте фарш.
  5. Смажьте форму для аэрогриля растительным маслом. Смочите руки водой и сформируйте из фарша котлеты. Выложите их в форму.
  6. Запекайте при 180 °C 15 минут.
  7. Смешайте томатную пасту, сметану и горячую воду, залейте соусом котлеты.
  8. Продолжайте запекать еще 20–25 минут, периодически поливая соусом.
  9. Готовые голубцы подавайте горячими, полив соусом.

Этот простой рецепт ленивых голубцов в аэрогриле станет вашим новым любимым вариантом домашнего обеда. Попробуйте и убедитесь сами!

Признайтесь, сколько раз вы откладывали голубцы из-за возни с капустными листьями? Традиционная варка отнимает кучу времени и сил. Но есть способ проще! Размягчить капусту для голубцов можно в микроволновке — быстро и без хлопот. Подойдет любой кочан: молодой, зрелый или даже пекинская капуста.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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