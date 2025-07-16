Ленивые голубцы в аэрогриле — кто бы мог подумать, что так можно!

Ленивые голубцы в аэрогриле — кто бы мог подумать, что так можно!

Ленивые голубцы — это вкусное и сытное блюдо, которое легко приготовить в аэрогриле. Благодаря запеканию в соусе они получаются особенно нежными и ароматными. Такое блюдо отлично подойдет как для обеда, так и для ужина всей семьи.

Ингредиенты

Куриное филе — 350 г

Морковь — 1 шт.

Белокочанная капуста — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Рис — 100 г

Вода горячая — 300 мл

Универсальная приправа — 1 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Сметана — 2–3 ст. л.

Вода горячая — 200 мл

Яйцо куриное — 1 шт.

Черный молотый перец — щепотка

Растительное масло — 20 мл

Приготовление

Очистите морковь и лук, промойте. Курицу очистите от пленок. Промойте рис и отварите его в кипящей воде 10–15 минут, затем остудите. Нарежьте капусту кубиками, морковь кружочками, курицу и лук ломтиками. Пропустите все через мясорубку вместе с рисом. Добавьте яйцо, приправы и перец, тщательно перемешайте фарш. Смажьте форму для аэрогриля растительным маслом. Смочите руки водой и сформируйте из фарша котлеты. Выложите их в форму. Запекайте при 180 °C 15 минут. Смешайте томатную пасту, сметану и горячую воду, залейте соусом котлеты. Продолжайте запекать еще 20–25 минут, периодически поливая соусом. Готовые голубцы подавайте горячими, полив соусом.

Этот простой рецепт ленивых голубцов в аэрогриле станет вашим новым любимым вариантом домашнего обеда. Попробуйте и убедитесь сами!

Признайтесь, сколько раз вы откладывали голубцы из-за возни с капустными листьями? Традиционная варка отнимает кучу времени и сил. Но есть способ проще! Размягчить капусту для голубцов можно в микроволновке — быстро и без хлопот. Подойдет любой кочан: молодой, зрелый или даже пекинская капуста.