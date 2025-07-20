Ленивее тирамису не придумаешь: вкуснотища без хлопот в стакане

Ленивее тирамису не придумаешь: вкуснотища без хлопот в стакане

Тирамису — это воздушный десерт с насыщенным кофейно-сливочным вкусом, где нежные сливки сочетаются с пропитанным печеньем и легкой горчинкой какао. Рассказываем, как его приготовить в стакане, — ленивее десерта не придумаешь.

Для приготовления взбейте 200 г маскарпоне с 100 мл сливок 30% и 2 ст. л. сахарной пудры. Отдельно разведите 100 мл крепкого охлажденного кофе. На дно стакана выложите слой печенья «Савоярди» (или обычного бисквитного), быстро окунув каждое в кофейную смесь. Сверху распределите крем, затем повторите слои.

Уберите тирамису в холодильник на 1 час, перед подачей посыпьте какао-порошком. Вкус получается нежным, сбалансированным и неприторным. Эта вкуснотища готовится без хлопот и никого не оставит равнодушной.

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