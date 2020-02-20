Скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала жалобы жителей Красноярска, которые касаются неблагоприятной экологической ситуации. Небо в городе затянуто чёрной дымкой. Людям приходится ходить в специальных масках, потому что им нечем дышать.
По её словам, местные жители обращаются к ней и другим звёздам, но это не поможет. Она считает, что музыкант Сергей Шнуров, ставший политиком, не сможет им помочь. Он только воспользуется этой ситуацией, чтобы стать депутатом. А журналист Юрий Дудь расскажет об этой проблеме только ради больших денег.
Единственный способ решить проблему чёрного неба — просто свалить из Красноярска и забыть дорогу туда. Никто не закроет ваши заводы и комбинаты. Никто не снесёт дома и не перестроит в другом более благоприятном месте ваш город. Никто не поставит и очистные сооружения, — написала девушка в своём ЖЖ.
Она призвала красноярцев перестать «ныть» и заняться решением своих проблем, потому что никто другой этого за них не сделает.
Как ранее писал NEWS.ru, Шнуров отреагировал на жалобы жителей Красноярска, которые касаются чёрного неба.