https://static.news.ru/photo/331c1e72-5421-11ea-bff2-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: Фото: lenamyro/instagram.com

Скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала жалобы жителей Красноярска, которые касаются неблагоприятной экологической ситуации. Небо в городе затянуто чёрной дымкой. Людям приходится ходить в специальных масках, потому что им нечем дышать.

По её словам, местные жители обращаются к ней и другим звёздам, но это не поможет. Она считает, что музыкант Сергей Шнуров, ставший политиком, не сможет им помочь. Он только воспользуется этой ситуацией, чтобы стать депутатом. А журналист Юрий Дудь расскажет об этой проблеме только ради больших денег.

Единственный способ решить проблему чёрного неба — просто свалить из Красноярска и забыть дорогу туда. Никто не закроет ваши заводы и комбинаты. Никто не снесёт дома и не перестроит в другом более благоприятном месте ваш город. Никто не поставит и очистные сооружения, — написала девушка в своём ЖЖ.

Она призвала красноярцев перестать «ныть» и заняться решением своих проблем, потому что никто другой этого за них не сделает.

Как ранее писал NEWS.ru, Шнуров отреагировал на жалобы жителей Красноярска, которые касаются чёрного неба.