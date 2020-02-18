https://static.news.ru/photo/3cf83180-52ee-11ea-941c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о затянутом дымом Красноярске. Таким образом он прокомментировал жалобы местных жителей на экологическую ситуацию в городе.

Шнуров выложил фотографию, на которой машины едут по дороге, окутанной дымом. Он также приложил скрин с сообщениями горожан, которые заявляют, что местные власти не обращают внимание на возникшую проблему.

В новостях молчат. Ни строчки. Ни пол-строчки, даже мема. Типа эти заморочки — чисто местная проблема. Эти новости некрупны? Темка так себе слаба? Ждут когда случатся трупы, вот тогда забьют в набат, — написал артист.

В стихотворении от также отметил, что в СМИ чаще обращают внимание на проблемы, только если они происходят за рубежом.

Как писал NEWS.ru, Сергей Шнуров описал в стихах способ победить смертельный коронавирус. Возбудителя болезни он сравнил с криминальным авторитетом.