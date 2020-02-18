Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о затянутом дымом Красноярске. Таким образом он прокомментировал жалобы местных жителей на экологическую ситуацию в городе.
Шнуров
В новостях молчат. Ни строчки. Ни пол-строчки, даже мема. Типа эти заморочки — чисто местная проблема. Эти новости некрупны? Темка так себе слаба? Ждут когда случатся трупы, вот тогда забьют в набат, — написал артист.
В стихотворении от также отметил, что в СМИ чаще обращают внимание на проблемы, только если они происходят за рубежом.
Как писал NEWS.ru, Сергей Шнуров описал в стихах способ победить смертельный коронавирус. Возбудителя болезни он сравнил с криминальным авторитетом.
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