LEGO распродала наборы из 9000 деталей для «детей старше 18 лет»

https://static.news.ru/photo/779500c0-31e6-11eb-8446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Компания LEGO выпустила набор «Колизей», состоящий из 9036 деталей. Новинки уже нет в наличии.

Макет Колизея стал самым большим конструктором из всех, которые когда-либо создавала компания. Высота здания в собранном виде составляет около 27 сантиметров, ширина — более полуметра, глубина — около 60 сантиметров. Ранее самым большим Lego был Millennium Falcon, состоящий из 7541 элемента, передаёт CNN.

Розничная цена Колизея составила $549,99, это на $250 меньше, чем стоит Falcon.

Модель изображает дорические, ионические и коринфские колонны на внешнем фасаде Колизея, а также знаковые арки сооружения. Интерьер включает в себя огромное загадочное пространство, которое проходит под всей ареной.

Набор рекомендуется для детей в возрасте 18 лет и старше.

Как писал NEWS.ru, стало известно, что взрослые просят у Деда Мороза на «ковидный» Новый год. Чаще всего взрослые они хотят здоровья и погашения кредитов. В свою очередь дети в этом году в основном мечтают получить от волшебника телефон, конструктор, ноутбук и планшет, куклу, мягкую игрушку.