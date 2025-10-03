Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:07

Ледяной удар по пищеводу: чем опасна холодная газированная вода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление ледяной газированной воды может привести к серьезному повреждению пищевода, известному как синдром Бурхаве. Это опасное состояние возникает из-за резкого расширения газа в пищеводе при быстром употреблении холодного газированного напитка. Резкий перепад температуры вызывает мгновенное увеличение объема газа, создавая опасное давление на стенки пищевода.

Механизм повреждения заключается в резком расширении углекислого газа при нагревании от 4-5 до 37 градусов. Синдром Бурхаве характеризуется продольным разрывом слизистой оболочки пищевода. Факторы риска включают употребление напитка залпом в жаркую погоду. Симптомы проявляются сразу: резкая боль, затрудненное дыхание, подкожная эмфизема. Профилактика заключается в умеренном употреблении газированных напитков и отказе от ледяных жидкостей. Секрет безопасности заключается в постепенном употреблении прохладных напитков небольшими глотками. Особенно опасно пить ледяную газировку после физической нагрузки или в состоянии перегрева организма.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

вода
здоровье
болезни
газировка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
