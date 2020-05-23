Лечивший пациентов с коронавирусом 34-летний хирург умер в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/5779a674-9de9-11ea-9307-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов скончался от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Врач вступил в должность заведующего михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус и возглавил бригаду медиков, принявших 17 апреля первых госпитализированных с подозрением на COVID-19, говорится в сообщении на сайте больницы.

Отмечается, что Мартынов не смог доработать двухнедельную вахту из-за недомогания. Тест на коронавирус дал положительный результат. Хирурга положили в возглавляемое им отделение, однако когда симптомы пневмонии стали усиливаться, мужчину перевели в региональную профильную клинику и подключили к аппарату ИВЛ.

Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего врача осталось трое детей.

Ранее один из врачей, оказывавших помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, умер в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированный (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).