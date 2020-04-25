Общество

Заразившийся коронавирусом врач умер на Ставрополье

11:10, 25 апреля 2020 20
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Один из врачей, оказывавших помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, умер в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Спасая чужие жизни, он отдал свою​. Работа медика — всегда подвиг. Но сегодня это настоящий героизм, связанный с риском для жизни. Прошу всех об этом помнить и ответственно относиться к своему здоровью!написал Владимиров.

Он напомнил, что лучшая защита от коронавируса — оставаться дома.

Ранее в США, как писал NEWS.ru, врач скончалась после того, как ей четыре раза отказали в тесте на COVID-19. Женщина пыталась уговорить коллег взять у неё анализы, однако так и не смогла этого добиться.

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