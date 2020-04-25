Заразившийся коронавирусом врач умер на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/9bbd0e5c-86ce-11ea-883c-fa163e074e61_660.jpgФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Один из врачей, оказывавших помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, умер в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Спасая чужие жизни, он отдал свою. Работа медика — всегда подвиг. Но сегодня это настоящий героизм, связанный с риском для жизни. Прошу всех об этом помнить и ответственно относиться к своему здоровью! — написал Владимиров.
Он напомнил, что лучшая защита от коронавируса — оставаться дома.
Ранее в США, как писал NEWS.ru, врач скончалась после того, как ей четыре раза отказали в тесте на COVID-19. Женщина пыталась уговорить коллег взять у неё анализы, однако так и не смогла этого добиться.