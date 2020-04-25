Заразившийся коронавирусом врач умер на Ставрополье

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Пациентка одной из инфекционных больниц, у которой подтвердился тест на коронавирус, рассказала, как и чем лечат инфекцию. По её словам, российские врачи в основном используют препараты от малярии и гепатита.

Если вы ляжете в больницу, будьте готовы к тому, что вас начнут лечить таблетками от малярии или от гепатита (противовирусными препаратами в большой дозировке). Детей лечат простым арбидолом, — рассказала...