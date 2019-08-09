Популярные российские поп-исполнители Сергей Лазарев и Егор Крид возмутились действиями московского полицейского, который ударил в живот женщину при задержании во время несогласованной акции. При этом певцы дали оценку произошедшему в достаточно грубой форме.
Что бы она ни сделала, мужик не может бить женщину! А этот «нечеловек» ещё и при исполнении! Хотелось бы увидеть его лицо! — эмоционально написал в
Крид в свою очередь попросил подписчиков помочь установить личность полицейского. Он выразил надежду, что представителя правоохранительных органов найдут и накажут.
Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно <...> происходить! — выразил он свой гнев в
Вместе с тем, в социальных сетях не все солидарны со звёздами эстрады. Так, блогер Юлия Витязева предположила, что «Криду и Лазареву не дают покоя лавры Дудя и Оксимирона». Её запись в
Телеканал также приводит запись в
Ранее, как писал News.ru, в интернете было обнародовано видео, где два сотрудника правоохранительных органов ведут женщину и один из них бьёт её в живот. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию об этих сотрудниках.
Вскоре после этого в Росгвардии заявили, что ударивший женщину силовик не является сотрудником ведомства.