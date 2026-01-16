Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 18:17

Лавровый лист и уксус — секретное оружие против кухонных запахов: просто, натурально, эффективно!

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

После готовки порой остаётся назойливый запах, который никак не хочет покидать кухню. Открытое окно не всегда спасает, а освежители воздуха могут раздражать резкими синтетическими ароматами. Есть проверенный народный способ, который поможет справиться с проблемой без химии — с помощью обычных кухонных ингредиентов.

Возьмите небольшую кастрюлю, налейте в неё 500 мл воды и доведите до кипения. Затем добавьте 5 крупных или около 10 мелких сухих лавровых листьев. Подождите, пока появится ярко выраженный аромат. После этого влейте 2 столовые ложки белого уксуса, убавьте огонь и оставьте смесь кипеть примерно 7 минут. Ароматный пар равномерно распространится по кухне и нейтрализует неприятные запахи.

Лавровый лист при нагревании выделяет эфирные масла с лёгким травяным ароматом, а уксус эффективно борется с бактериями, из‑за которых запахи задерживаются в помещении. Этот способ особенно хорош для тех, кто часто готовит рыбу, жареное мясо или блюда с луком и специями.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

Проверено редакцией
Читайте также
Кофе пролилось? Не паникуйте! Спасаем вещи от пятен быстро и подручными средствами: лайфхаки опытной хозяйки.
Общество
Кофе пролилось? Не паникуйте! Спасаем вещи от пятен быстро и подручными средствами: лайфхаки опытной хозяйки.
Назван способ защитить квартиру от рабочих после завершения ремонта
Общество
Назван способ защитить квартиру от рабочих после завершения ремонта
Имена надежности: какие мужчины создают крепкий семейный тыл — разбираем на примерах
Общество
Имена надежности: какие мужчины создают крепкий семейный тыл — разбираем на примерах
Как почистить замшу быстро и без пятен: надежные советы для одежды и обуви
Семья и жизнь
Как почистить замшу быстро и без пятен: надежные советы для одежды и обуви
Ластик против жира: как обычная стирашка спасает плиту от старых брызг без химии
Общество
Ластик против жира: как обычная стирашка спасает плиту от старых брызг без химии
лайфхаки
советы
чистота
уборка
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Связали руки»: в Китае объяснили «неадекватную» позицию Зеленского
Британцы доигрались, «черный» нюанс в деле Долиной: что будет дальше
Пирог для будней — капустная начинка и хрустящая корочка сверху
Финляндию накрыло рекордное число банкротств с 1990-х
Названа дата релиза посмертного альбома Паши Техника
Россиянам рассказали, когда закончится пик магнитных бурь на планете
Как быстро уснуть без снотворного и счета овец — советы при бессоннице
Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился
Оценена возможность массовых протестов на Украине из-за блэкаутов
Военэксперт раскрыл смысл ударов по энергетике Украины
Школьникам разрешили использовать слово «гойда» на ЕГЭ
Жена легенды английского футбола чуть не умерла из-за маникюра
Финуправляющий Блиновской подала иск на 177 млн рублей
Война, чума, русские погромы? Почему МИД РФ просит не ездить в Молдавию
Раскрыто, сколько мужчин легально выехали с Украины и не вернулись
Смерть футболиста, огонь в полиции, гибель младенцев: главные ЧП недели
Селевой сход парализовал движение поездов в Сочи
Ушел из жизни оператор «Калины красной» и «Печек-лавочек»
Куда сходить в Москве в выходные 17-18 января: Италия и Тимоти Шаламе
Составлен список звезд с самыми большими алиментами
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.