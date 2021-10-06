Лавров сделал замечание иранскому репортёру на пресс-конференции

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом сделал замечание представителям СМИ. Один из журналистов записывал свой комментарий, когда Лавров отвечал на вопрос, передаёт РИА Новости.

Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом, — сказал глава российского дипведомства.

Так он отреагировал на ситуацию, когда иранский репортёр стал записывать на камеру комментарий по итогам российско-иранских переговоров во время ответа Лаврова на вопрос другому журналисту.

Ранее стало известно, что приоритетным вопросом на переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном станет возможность ускорения процесса полноценного возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Как заявил глава иранского МИД, регулярные контакты на высшем уровне показывают, что отношения двух стран «очень тесны и привилегированны».