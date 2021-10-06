Лавров обсудит с главой МИД Ирана полноценное возобновление ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на предстоящих сегодня, 6 октября, переговорах с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном планирует обсудить возможность ускорения процесса полноценного возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Данный вопрос является приоритетным. Об этом сообщает ТАСС.

Мы хотим обсудить сегодня, как можно ускорить этот процесс, — подчеркнул глава российского МИД.

Абдоллахиян отметил, что диалог Тегерана с Москвой входит в приоритеты политики добрососедства нового правительства Исламской Республики. Регулярные контакты глав государств показывают, что отношения двух стран «очень тесны и привилегированны».

СВПД — соглашение между Ираном и группой государств в формате «5 + 1» (США, Россия, КНР, Франция, Великобритания + Германия) насчёт ядерной программы Ирана. По подписанному в 2015 году соглашению Иран должен допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты, а страны Запада — шаг за шагом снимать санкции.

Ранее Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обменялись мнениями о перспективах восстановления реализации СВПД. Также они затронули несколько актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.