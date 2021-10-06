Лавров обсудил с Блинкеном иранскую ядерную сделку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили иранскую ядерную сделку. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Лавров и Блинкен обменялись мнениями о перспективах восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Также они затронули несколько актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

СВПД — соглашение между Ираном и рядом государств насчёт ядерной программы Ирана. По подписанному в 2015 году соглашению Иран должен допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты, а страны Запада шаг за шагом снимать санкции.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российская сторона призывает к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД. В сентябре представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что в ближайшее время Тегеран возобновит в Вене диалог по ядерной сделке.