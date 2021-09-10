Иран возобновит переговоры по ядерной сделке

В ближайшее время Тегеран возобновит в Вене переговоры по ядерной сделке. Об этом заявил на пресс-конференции представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, слова которого приводит ТАСС.

По его мнению, Тегеран не возьмёт на себя никаких обязательств, выходящих за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Мы постараемся по возможности ни на минуту не задерживать этот процесс, — сказал Хатибзаде.

СВПД направлен на урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. Договор о «ядерной сделке» был подписан в 2015 году, основными условиями стали отказ Тегерана от производства ядерного оружия и допуск международных наблюдателей на свои ядерные объекты.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москва и Вашингтон продолжат сотрудничество в «венском формате» с участием всех стран СВПД. Этот вопрос обсуждался на консультации замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со спецпредставителем США по Ирану Робертом Малли. Также на встрече присутствовали заместитель гендиректора Росатома Николай Спасский и заместитель министра энергетики США Дэвид Хайзенга.