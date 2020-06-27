Лавров рассказал о готовности Москвы ко второй волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/4c8ca66e-b9e9-11ea-a320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сделают выводы относительно готовности к возможной второй волне коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, вспышка COVID-19 и её масштаб оказались непредсказуемыми, несмотря на опыт других стран.

Сейчас, конечно, будут делаться выводы. Прежде всего, выводы должны касаться нашей готовности на случай повторения подобной пандемии, тем более что всё больше и больше специалистов говорят о возможности второй волны, — заявил он в интервью RT.

По его словам, первое слово за эпидемиологами. Они должны вовремя предупреждать об угрозах такого плана, чтобы медучреждения успели подготовиться к наплыву пациентов, отметил Лавров. Он добавил, что количество госпиталей, которое было построено, с необходимым оборудованием, аппаратами и средствами защиты, будет сохранено.

Они, наверное, будут перепрофилироваться между вспышками заболевания, если будет вторая волна. Это главное, — заключил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если случится вторая волна коронавируса, российские власти встретят её во всеоружии. По его словам, руководство страны знает, что делать, чтобы минимизировать последствия пандемии.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Михаил Щелканов, пять лет назад предсказавший вспышку COVID-19, заявил, что вторая волна заболевания ожидает РФ через две недели после «возрождения коронавируса», зафиксированного ВОЗ в Европе.

Вспышка, скорее всего, произойдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Кроме того, в опасности находится Владивосток, потому что через этот город граждане Китая возвращаются на родину. Остановить распространение коронавирусной инфекции можно только с помощью закрытия границ. Однако это сделать невозможно, так как много россиян проживают за рубежом.