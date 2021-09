Лавров рассказал, как избавляется от негативных эмоций словами

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что избавляется от негативных эмоций благодаря выражениям, которые «желательно произносить про себя или в крайнем случае шёпотом». Такое заявление дипломат сделал на марафоне «Новое знание».

У главы МИД спросили, как он сохраняет выдержку при общении с оппонентами и «куда потом сливаются эмоции».

Эмоции сливаются обычно через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или в крайнем случае шёпотом. Это помогает, — ответил он.

В 2008 году, как писала британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, Лавров в разговоре со своим британским коллегой Дэвидом Милибэндом сказал ему «Who are you to f****** lecture me?», что можно перевести как: «Ты кто такой, чтобы мне, б****, лекции читать?».

В 2015 году на пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром Лавров тихо в микрофон произнёс: «Дебилы», а затем добавил неразборчивое бранное слово. Годом позже, как писала «Медуза» (признана российскими властями иноагентом), Лавров назвал дебилами оператора агентства Reuters, который снимал его на Совете министров иностранных дел ОБСЕ. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова в разговоре с РБК отрицала это событие.

Кроме того, в 2012 году Лавров в программе «Вечерний Ургант» признавался, что «многократно» использовал нецензурную лексику в разговоре с людьми, которые не знают русского языка.