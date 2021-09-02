Лавров рассказал, как избавляется от негативных эмоций словами

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что избавляется от негативных эмоций благодаря выражениям, которые «желательно произносить про себя или в крайнем случае шёпотом». Такое заявление дипломат сделал на марафоне «Новое знание».
У главы МИД спросили, как он сохраняет выдержку при общении с оппонентами и «куда потом сливаются эмоции».
Эмоции сливаются обычно через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или в крайнем случае шёпотом. Это помогает, — ответил он.
В 2008 году, как
В 2015 году на пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром Лавров тихо в микрофон произнёс: «Дебилы», а затем добавил неразборчивое бранное слово. Годом позже, как
Кроме того, в 2012 году Лавров в программе «Вечерний Ургант» признавался, что «многократно» использовал нецензурную лексику в разговоре с людьми, которые не знают русского языка.