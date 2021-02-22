Лавров поздравил с 23 Февраля оскорблённого Навальным ветерана Артёменко

https://static.news.ru/photo/911a0340-75f9-11eb-b0fd-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В День защитника Отечества ветерану Игнату Артёменко, за оскорбление которого был оштрафован оппозиционер Алексей Навальный, было доставлено поздравление от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подпись там одна, а с ней — много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память. За Игната Сергеевича Артёменко мы горой, — написала дипломат в Facebook.

Захарова добавила, что на месте Артёменко сегодня может оказаться любой фронтовик, а вот на его место во время войны не каждый бы вызвался пойти и защищать Родину.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный был признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. При этом судья отказалась отправлять на проверку экспертам подписи ветерана в документах, хотя сторона защиты заявляла, что подписи могли быть подделаны. Кроме того, эксперты как со стороны защиты, так и со стороны обвинения признали слова Навального оценочными. Адвокаты планируют обжаловать это решение. Навального судили по старой версии статьи УК РФ, которая предусматривает более мягкое наказание, сейчас за клевету можно получить реальный срок.

Ветеран Игнат Артёменко снялся в видеоролике государственного телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию в начале июля 2020 года вместе с другими людьми. Навальный назвал всех участников проекта холуями и позором страны, писал NEWS.ru.