ЛАГ осудила решение Сербии и Косово открыть посольства в Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/2e88e858-ef95-11ea-813d-fa163e074e61_660.jpg Иерусалим Фото: Nir Alon/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Перенос посольства Сербии и Косово из Тель-Авива в Иерусалим осудили в Лиге арабских государств (ЛАГ). Соответствующее заявление распространено секретариатом организации.

Ранее Сербия взяла на себя обязательство перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к июлю 2021 года, а также открыть там уже в этом месяце торговое представительство. Это произошло в рамках переговоров Сербии и Косово о нормализации отношений, которые проходили в Вашингтоне.

Открытие посольств Сербии и Косово является недействительной процедурой под любым предлогом, — цитирует ТАСС генсека Лиги Ахмеда Абу аль-Гейта.

По его словам, это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и нормы международного права, запрещающие государствам переносить свои дипломатические представительства в город Иерусалим, поскольку он находится под оккупацией с 1967 года.

В Иерусалиме на данный момент есть только два иностранных посольства — американское и гватемальское. США и Гватемала признают город в качестве столицы Израиля. Страны мира, имеющие с еврейским государством дипломатические отношения, размещают свои посольства в Тель-Авиве.

Как писал NEWS.ru, 28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.