Квартиру блогера Хованского за 45 млн выставили на продажу

Квартиру арестованного Юрия Хованского хотят продать за 45 млн рублей. Разрешение на это дал сам блогер, сообщила журналистам «Известий» его девушка Мария.

Недвижимость совсем недавно выставили на сайт с объявлениями. В петербургскую квартиру знаменитости пока не приходили потенциальные покупатели. Она состоит из трёх комнат, в ней есть два санузла и гардеробная. Площадь квартиры составляяет 127 квадратных метров. Вместе с ней продают и парковочное место.

Охранник жилого комплекса, где проживает блогер, подтвердил, что в квартире находится девушка Хованского. Мужчина добавил, что не видел риелторов.

31-летний Хованский был арестован 10 июня по уголовному делу об оправдании терроризма. Он пробудет в СИЗО до 8 августа, затем, вероятно, арест будет продлён. Поводом для возбуждения дела стала песня о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, в ней блогер оправдывал терроризм. Сам Хованский частично признал вину, он извинился за песню и заявил, что «она отвратительна».

Захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве произошёл 23 октября 2002 года. Террористы требовали вывести российские войска из Чечни. Злоумышленники в течение трёх дней удерживали 916 человек — зрителей, работников и актёров мюзикла «Норд-Ост». Заложники были освобождены в ходе штурма, террористы были уничтожены. Всего по официальным данным, погибли 130 человек, более 700 было ранено.