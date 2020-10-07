Квалификационная комиссия признала нарушения этики адвокатом Добровинским

https://static.news.ru/photo/6edfe39c-08aa-11eb-9036-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы пришла к выводу о том, что в действиях адвоката Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, наличествуют нарушения этики.

Об этом ТАСС рассказал источник в адвокатских кругах. В пресс-службе палаты агентству подтвердили, что дисциплинарное дело Добровинского было рассмотрено 7 октября. При этом добавили, что заключение квалификационной комиссии будет обсуждаться советом палаты на одном из ближайших заседаний.

По представлению московского управления Минюста РФ в отношении Добровинского возбуждены два дисциплинарных дела. Это связано с работой юриста в процессе по делу о ДТП. В ведомстве считают, что Добровинский, как и Эльман Пашаев, защищавший Ефремова, нарушили законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекс профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии.

Ранее NEWS.ru писал, что лишённый адвокатского статуса Пашаев намерен добиться того же для помощницы Добровинского Анны Бутыриной, которая также принимала участие в процессе о ДТП. Он недоволен тем, что Бутырина рассказала всем о его долге в 5 млн рублей, позволила себе в его адрес оскорбления по национальному признаку и критику деятельности Пашаева.