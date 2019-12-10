12 декабря Тушинский районный суд приступает к рассмотрению дела Юрия Цукермана. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК). Однако это не типичная история с обманом — Цукерману вменяют финансовые махинации в рамках секты. Следователи считают, что подсудимый причастен к деятельности общины «Бог Кузя». Андрей Попов, провозгласивший себя богом, и несколько приближённых к нему участниц — Жанна Фролушкина, Галина Маркевич и Надежда Розанова — уже предстали перед судом и даже успели освободиться. Предполагается, что именно Цукерман являлся главой организации. По данным следствия, обвиняемый, прикрываясь родственными связями с Фролушкиной (она была его женой. — NEWS.ru), обратился в суд и взыскал с неё 215 млн рублей. Именно эта сумма фигурирует в уголовном деле. Аргументами Цукермана в иске были поддельные договоры — они якобы свидетельствовали о том, что он передал Фролушкиной на хранение десятки миллионов рублей. Так, под видом законных действий, он присвоил себе деньги секты. Однако в январе 2018 года его арестовали, и с тех пор он находится под следствием.

Сами Боги

История «Бога Кузи» не последняя история секты, оказавшаяся на слуху в последние недели. Как минимум ещё две секты оказались в поле зрения правоохранителей и журналистов — это «Ученики Христа» и «Царство Бога». Адепты и руководительница первой арестованы судом в Екатеринбурге за убийство ребёнка. Состоявшие в секте родители истязали своего сына за очередной проступок. А чтобы он не кричал и не привлекал внимания, запихнули ему кляп в рот. Мальчик не пережил очередной пытки и умер. После его смерти родители обратились к возглавлявшей общину Земфире Гайнуллиной, веря, что она может воскресить ребёнка. Однако чуда не произошло, и сектанты закопали тело ребёнка в ближайшей лесополосе.

Юрий Цукерман Владимир Песня/РИА Новости

Руководитель организации «Царство Бога» Никита Лушников связан с делом ростовского врача-нарколога Николая Каклюгина. «Царство Бога» позиционирует себя как реабилитационный центр для наркозависимых. Нарколог пытался разоблачить это сообщество, утверждая, что под видом помощи наркоманам Лушников устроил настоящую секту. Предположительно, за свою активность врач и поплатился — Каклюгин осуждён за хранение наркотиков на четыре года.

Корреспонденты NEWS.ru пообщались с экспертами и попытались выяснить, что же такое современная секта, можно ли противостоять их распространению и как они эволюционируют.

Фаза «медового месяца»

По утверждению сектоведа Вадима Розенфельда, секта в общем смысле слова — это просто ответвление от традиционной религии. Например, официальная церковь воспринимает баптистов как сектантов, хотя не вкладывает в это понятие отрицательного смысла.

Эксперт говорит, что отрицательный оттенок организация приобретает, когда становится понятно, что это — система, построенная по тоталитарному признаку. Она определяется следующими признаками: ограничение свободы, психическое давление, причинение психического и физического вреда здоровью, контроль над всей жизнью человека, жёсткая финансовая эксплуатация участников.

Он объясняет, почему люди в принципе попадают в секты.

Потенциальные участники секты вводятся в заблуждение. Им внушается, что эта организация — уникальная, единственная, защищающая от попадания в ад. Используются определённые маркеры — делается акцент на здоровье, а также людям обещается финансовое благополучие. Вадим Розенфельд сектовед сектовед

В первое время, продолжает эксперт, у новоиспечённого адепта может сложиться впечатление, что он попал в доброжелательную и комфортную для него атмосферу, ему может казаться, что его все понимают. Это так называемая фаза «медового месяца». Позже всё меняется.

district of Krasnoyarsk/Global Look Press

Эксперт утверждает, что повсеместное распространение сект в последнее время связано с «хаотичной религиозной ситуацией».

Начиная с 90-х годов и по сей день огромное количество религиозной информации льётся людям в уши. Открываются теологические кафедры и вузы, после окончания которых тысячи выпускников остаются без работы, им некуда податься с такой специальностью. И куда они идут? Правильно, идут проповедовать, собирают вокруг себя последователей, — уверен он.

По его мнению, в первую очередь против деятельности сект нужно использовать не Уголовный кодекс, а иные контрмеры. Например, он считает, что нужно заниматься религиозным просвещением, причём исключительно в рамках светского образования.

Нужно в школах объяснять, что такое религия в целом, чем одна отличается от другой, какие отличительные черты есть у тоталитарных сект, — рассуждает Розенфельд.

Другой ряд экспертов убеждён, что 239 статья УК «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», предполагающая наказание за создание «религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами», нуждается в дополнении и исправлении. Они утверждают, что нужно повысить срок наказания и перевести статью из средней тяжести в тяжкую.

Сейчас санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа, принудительных работ и лишения свободы сроком до четырёх лет.

Также эксперты отмечают, что согласно федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» , новые религиозные сообщества должны уведомлять Минюст о своём создании. Однако если они этого не сделают, никакой ответственности за это не понесут.

Специалисты рассказывают, что Минюст зачастую не знает, что такая организация вообще существует. То есть пока потерпевшие или их родственники не заявят о секте, никто не знает о её существовании.

Все эксперты сходятся в одном, что в этом деле необходима профилактика и комплексный подход, так как «одними посадками ничего не решить».

Согласно данным опрошенных экспертов, напрашивается вывод, что секты в последнее время эволюционировали и начали видоизменяться. Например, под видом тренингов личностного роста может вполне функционировать настоящая секта — организация с контролем поведения и вымогательством денег. Для примера: не так давно Вести.ru рассказали об очередной раскрытой секте, которая скрывалась за маской очередного семинара. Эксперты отмечают, что для организации таких тренингов не нужно нигде регистрироваться.

С появлением Интернета картина сильным образом не поменялась. Эксперты заключили, что он как помогает в выявлении сектантов, так и усложняет эту работу. Интернет для подобных сообществ стал мощным информационным ресурсом, и распространять информацию о себе стало намного проще.

Ранее NEWS.ru писал, что в последнее время в социальных сетях всё чаще ползут слухи о том, что церковь сайентологов собираются запретить. Однако сделать это не так просто, как например, со свидетелями Иеговы.