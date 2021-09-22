Кузичев и Норкин рассказали, как СМИ нужно освещать колумбайны

Журналисты должны так освещать массовые убийства в учебных заведениях, чтобы в действиях нападавшего не было даже намёка на ощущение героизма. Об этом заявил NEWS.ru телеведущий и секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев. Журналист Андрей Норкин считает, что прессе необходимо показывать весь ужас случившегося.

Не должно быть ощущения героизма, ни намёка на это. <...> Это должно быть совершеннейшим консенсусом среди всех новостных, публицистических и каких угодно ресурсов, — сказал Кузичев.

Говоря о трагедии в Перми, когда 18-летний студент первого курса Тимур Бекмансуров расстрелял людей в университете, Кузичев отметил, что в Сети появляются фан-клубы в поддержку стрелка. Журналист подчеркнул, что их наличие нельзя игнорировать и освещать их появление следует ровно в таком же ключе — без героизма.

Важно сделать так, чтобы эти люди [находящиеся в этих чатах и группах] ощутили присутствующий некий общественный консенсус, общий знаменатель того, что последователи ублюдка тоже немножечко не здоровые люди. Это тоже очень важно, ничуть не меньше, чем освещение подобной трагедии, — отметил секретарь Союза журналистов России.

Журналист Андрей Норкин считает, что журналисты при рассказе о таких трагедиях должны показывать молодой аудитории весь ужас случившегося, чтобы люди с неокрепшей психикой не воспринимали стрелков как героев.

Что не это какой-то 18-летний герой что-то такое прекрасное совершил и погиб мученической смертью, а что их ровесников убили и они умерли ужасной смертью, — сказал Норкин.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Нападавшим оказался студент-первокурсник Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек. В числе раненых 43 человека, включая стрелка. Бекмансуров находится в больнице, медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое.