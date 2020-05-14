Курорты Приэльбрусья могут открыться для туристов в начале августа

Курортные объекты Приэльбрусья, которые сейчас закрыты из-за пандемии коронавируса, могут открыться в начале августа.
Об этом сообщил министр экономического развития Кабардино-Балкарии Борис Рахаев на пресс-конференции в Нальчике. По его словам, разрабатывается программа по подготовке санаторно-курортного комплекса к открытию сезона.
Что касается зоны Приэльбрусья, ориентировочно это 1 августа, — сказал он.
Министр отметил, что другие объекты региона могут открыться 1 июля. Основным условием для этого будет соблюдение правил санитарной безопасности. При этом он подчеркнул, что сроки не являются окончательными,
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