Общество

Курорты Приэльбрусья могут открыться для туристов в начале августа

18:26, 14 мая 2020
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Курортные объекты Приэльбрусья, которые сейчас закрыты из-за пандемии коронавируса, могут открыться в начале августа.

Об этом сообщил министр экономического развития Кабардино-Балкарии Борис Рахаев на пресс-конференции в Нальчике. По его словам, разрабатывается программа по подготовке санаторно-курортного комплекса к открытию сезона.

Что касается зоны Приэльбрусья, ориентировочно это 1 августа, — сказал он.

Министр отметил, что другие объекты региона могут открыться 1 июля. Основным условием для этого будет соблюдение правил санитарной безопасности. При этом он подчеркнул, что сроки не являются окончательными, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что туристическая индустрия Краснодарского края будет входить в туристический сезон в несколько этапов. Об этом рассказали руководители туристических фирм.

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